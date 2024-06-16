Україна ніколи не відмовлялась від обмінів військовополоненими – Лубінець

Лубінець каже, що Росії не потрібні її військовополонені

Намагання РФ перекинути на Україну провину за зрив чергового обміну – це російська пропаганда

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна ніколи не відмовлялась від обмінів військовополоненими, навпаки, постійно виступає з новими ініціативами. Про це повідомляє Укрінформ.

«Як людина, яка постійно в цих процесах, можу підтвердити, що Україна ніколи не відмовлялась від обмінів військовополоненими. Навпаки, ми постійно виступаємо з новими ініціативами. Якби росіяни були зацікавлені повернути своїх військовополонених, ми б давно вже це зробили. Таке враження, що їм їхні (Ред. – полонені) просто не потрібні», – сказав Лубінець.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини назвав абсолютною російською пропагандою намагання РФ перекинути на Україну провину за зрив чергового обміну.

Нагадаємо, що 15-16 червня у Швейцарії відбувається історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Участь у ньому беруть лідери понад 100 країн та світових організацій, які об'єдналися, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

До того ж 16 червня країни-учасниці розділяться робочими групами задля реалізації трьох пріоритетів Саміту миру у Швейцарії.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбувається 15-16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

Зазначимо, що російський диктатор Володимир Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.