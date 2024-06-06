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«Це частина операції впливу»: Розвідка спростувала заяву Путіна про кількість полонених в РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Це частина операції впливу»: Розвідка спростувала заяву Путіна про кількість полонених в РФ
Російські полонені в таборі на території України
фото: Альберт Лорес

ГУР: Вся інформація про полонених відома українській стороні

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що будь-які дані Путіна щодо полонених не відповідають дійсності й озвучені з пропагандистською метою. Це він повідомив у коментарі Liga.net.

5 червня російський диктатор Володимир Путін під час пропагандистського заходу озвучив нібито число полонених українців та росіян. Диктатор стверджував, що в українському полоні буцімто перебувають 1 348 росіян, а у російському – 6 465 українських військових.

Представник ГУР зауважив, що ці заяви Путіна лунають напередодні важливих міжнародних заходів і подій Глобального саміту миру, де однією з ключових тем буде питання захисту прав військовополонених і повернення їх додому.

За словами Юсова, подібні заяви диктатора – це частина операції впливу, дезінформації і є ознакою того, що для Росії питання полонених є болючим.

Озвучене Путіним нібито з точністю до десятків число полонених не відповідає дійсності, зокрема щодо кількості військовополонених РФ в українському полоні, акцентував Юсов. Проте Україна не буде називати альтернативні цифри, зауважив він.

«Україна дотримується своїх принципів, і, власне, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими конкретних цифр не називає, хоча працюють відповідні реєстри Координаційного штабу, Національного інформаційного бюро. Ведеться облік значно більш детальний і широкий, ніж навіть Міжнародним комітетом Червоного Хреста», – пояснив представник.

Юсов зауважив, що вся інформація про полонених відома українській стороні, а свою заяву Путін озвучив з пропагандистською метою.

Нагадаємо, в Україні відкрито новий табір «Центр-3» для утримання російських військовополонених. Туди вже відправили перших полонених росіян. Про це повідомляє державний проєкт «Хочу жить». Як зазначає пресслужба проєкту, новий табір відкрили через велику кількість росіян, які здалися в полон, а також через те, що Російська Федерація блокує обміни військовополоненими.

Раніше журналіст «Главкома» побував у найбільшому таборі для російських військовополонених на заході України. Об’єкт розміщений на базі однієї з колишніх колоній, але де саме, адміністрація просить не вказувати з міркувань безпеки.

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Теги: розвідка путін Україна диктатор

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