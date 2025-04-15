«Приватизував» церкву на Київщині. СБУ викрила настоятеля храму Московської церкви

Загальна вартість майна становить понад 7 млн грн

Служба безпеки та Національна поліція викрили одного із кліриків Московської церкви в Україні на незаконному відчуженні одного із храмів на території Київської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними правоохоронців, йдеться про будівлю храму та його господарські приміщення площею майже 500 кв. м в одному із селищ Бориспільського району. Загальна вартість майна становить понад 7 млн грн. Уся ця нерухомість належить місцевій громаді.

«За матеріалами справи, архімандрит спочатку «пожертвував» церковні будівлі своїй сестрі. Після набуття прав на це майно родичка клірика передала їх до благодійного фонду, який контролював настоятель храму. Через афілійовану структуру клірик планував одноосібно розпоряджатися будівлями громади, маючи право у тому числі продавати їх третім особам або нелегально здавати в оренду», – повідомляє пресслужба.

Під час обшуків було вилучено три комп’ютери та знайдено телефони і документи із доказами протиправної діяльності.

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фото: ssu.gov.ua/СБУ

Наразі клірику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у канцелярії Київської Митрополії МП в Україні за адресою Залізничне шосе, 3 у Києві Служба безпеки України провела обшуки у керуючого справами цієї юрисдикції митрополита Антонія Паканича в його присутності.

Антоній Паканич – митрополит Бориспільський та Броварський УПЦ (МП), він друга людина у цій церкві після предстоятеля, митрополита Онуфрія. Митрополит Антоній народився на Закарпатті, але навчався у Москві і розпочинав свою церковну кар'єру саме там. Однак у 2002 році він раптово повернувся до України, де зробив стрімкий крок кар'єрними сходами. За інформацією журналістів, ієрарх з того часу має російський паспорт.

Також повідомляється, що Антоній Паканич є другом проросійського олігарха Вадима Новінського, який був куратором та спонсором МП в Україні, який завжди працював на ліквідацію будь-яких спроб унезалежнення цієї структури від Москви.

Митрополит Антоній народився на Закарпатті, але навчався у Москві і розпочинав свою церковну кар’єру саме там. Однак у 2002 році він раптово повернувся до України, де зробив стрімку кар’єру. На сьогодні головний представник кремлівського лобі в МП в Україні. Медіа писали про наявність у нього російського паспорта. Також він перебуває в санкційному списку президента.

Антоній (Паканич) – фактично друга людина в ієрархії Московської церкви в Україні, але перша серед адептів Москви в цій структурі. У часи предстоятельства митрополита Володимира Драбинко був його секретарем. «Це дамка, яка сидить і жде, коли стане королем», – пояснював стратегію Антонія (Паканича) митрополит Олександр (Драбинко).

До слова, у 2023 році митрополит Бориспільський та Броварський Української православної церкви Московського патріархату Антоній (Паканич) засудив представників УПЦ МП, які вимагали розірвати зв’язок із Російською православною церквою. За його словами, розрив із Москвою – це «духовна смерть».