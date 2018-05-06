На Київщині відкриють нове відділення поліції
- Сьогодні, 11:49
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Нове відділення дозволить оперативніше реагування на заяви і повідомлення громадян про кримінальні правопорушення
У понеділок, 7 травня, за участі керівництва МВС та Нацполіції відбудеться відкриття нового районного відділення поліції. Про це інформує прес-служба МВС.
До цього часу територію сіл Петропавлівська Борщагівка та Чайки обслуговувало Центральне відділення поліції Києво-Святошинського відділу поліції, яке розташоване у селі Мила, на відстані 17 км від зазначених населених пунктів. Це значно ускладнювало оперативне реагування на заяви і повідомлення громадян про кримінальні правопорушення та події.
Саме тому свою роботу розпочне Чайківське відділення поліції у складі Києво-Святошинського відділу поліції ГУНП в Київській області.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та керівник Національної поліції Сергій Князєв подарували свої квитки на фінал Ліги чемпіонів у Києві двом офіцерам, які постійно знаходяться на першій лінії боїв на Донбасі