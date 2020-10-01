На Київщині вітчим жорстоко побив семирічного хлопчика



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Чоловік побив хлопчика через пустощі та неприбрані речі Фото ілюстративне

Замість звернення до медиків, матір відправила побиту дитину до школи

У Броварах Київської області чоловік жорстоко побив малолітнього пасинка. Про факт жорстокого поводження з дитиною до поліції повідомила адміністрація школи, у якій навчається першокласник. На місце прибули наряди реагування патрульної поліції, працівники ювенальної превенції та слідчо-оперативна група Броварського відділу поліції.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що напередодні ввечері вітчим жорстоко побив свого 7-річного пасинка через пустощі та неприбрані речі. Замість звернення до медиків, матір відправила дитину до школи.

Поліція затримала 36-річного кривдника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. До обрання запобіжного заходу він перебуватиме у ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Відносно 26-річної матері ювенальні поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Хлопчик перебуватиме у лікарні, допоки триває вирішення питання щодо подальшого влаштування дитини.