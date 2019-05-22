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    Новини

    На Київщині виявлено п’ять бомб (фото)

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    На території садового кооперативу&nbsp;виявлено артилерійський снаряд та п&rsquo;ять авіаційних бомб - На Київщині виявлено п’ять бомб (фото)
    На території садового кооперативу виявлено артилерійський снаряд та п’ять авіаційних бомб
    Фото: ДСНС

    Піротехніки знищили виявлені вибухонебезпечні предмети

    У вівторок, 21 травня, в місті Біла Церква під час обстеження території садового кооперативу «Кринички» фахівцями групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква було виявлено артилерійський снаряд та п’ять авіаційних бомб часів минулих війн. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Дані вибухонебезпечні предмети було вилучено та знешкоджено шляхом підриву у завчасно визначеному кар’єрі для знищення вибухонебезпечних предметів.

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    На Київщині виявлено п’ять бомб (фото)
    На Київщині виявлено п’ять бомб (фото)
    На Київщині виявлено п’ять бомб (фото)
    На Київщині виявлено п’ять бомб (фото)
    Фото: ДСНС

    «Рятувальники ДСНС України застерігають! Для попередження нещасних випадків не намагайтеся самостійно вилучити небезпечний предмет із землі, перенести чи розібрати його. Про знахідку негайно повідомте Службу порятунку за номером телефону «101» або правоохоронців за номером телефону «102», - попереджають у ДСНС.

    Нагадаємо, 16 травня у Києві виявлено та знищено 3 вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни.

    15 травня у Києві піротехніки вилучили та знищили 2 міни.

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