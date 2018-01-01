На Київщині врятували двох рибалок, які застрягли на крижині

У селі Хотянівка Вишгородського району на Київщині рятувальники дістали двох рибалок з крижини, яка відкололась

Рибалки перебували на крижині на відстані 50 м від берега. Про це повідомляється на сайті Держслужби надзвичайних ситуацій Київщини. «На місці події рятувальники з’ясували, що у громадян під час риболовлі відкололася крижина та вони не в змозі самостійно дістатись берега», — повідомляє ДСНС. За допомогою



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У селі Хотянівка Вишгородського району на Київщині рятувальники дістали двох рибалок з крижини, яка відкололась

Рибалки перебували на крижині на відстані 50 м від берега. Про це повідомляється на сайті Держслужби надзвичайних ситуацій Київщини.

«На місці події рятувальники з’ясували, що у громадян під час риболовлі відкололася крижина та вони не в змозі самостійно дістатись берега», — повідомляє ДСНС.

За допомогою гумового човна рятувальники переправили рибалок на берег.