Квадрокоптери і роботи. Як розміновують залишені окупантами «подарунки» (фото)

Ворог використовує різні методи ведення війни, серед них і мінування

У Генеральному штабі Збройних сил України показали, чим користуються українські сапери при розмінуванні звільнених територій.

У переліку спецзасобів розмінування, зокрема, квадрокоптери різного плану та призначення, а також відповідні роботизовані системи.

«Для забезпечення мобільності груп розмінування під час перевірки місцевості на наявність розтяжок, доцільніше використовувати квадрокоптери різного призначення, які дають провести розвідку місцевості та убезпечити особовий склад від будь-яких негативних наслідків процесу розмінування. Хочеться наголосити, що особливо ефективними є мобільні квадрокоптери невеликих розмірів із функцією відеофіксації, які наразі просто незамінні для кожного саперного підрозділу та розвідки», – інформують у Генштабі.

Досить дієвими для дистанційної роботи сапера є використання роботизованої системи, яка може проходити як в парі зі спеціалістом, так і самостійно. Основними функціями робота-сапера є виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів у важкодоступних місцях, приміщеннях, а також у випадках явної небезпеки для людини.

«Ще раз нагадуємо і цивільним: наразі ворог використовує різні методи ведення війни. Серед них і мінування», — наголосили військові.

Раніше талісман рятувальників – пес Патрон, що допомагає саперам-піротехнікам на Чернігівщині, став героєм милих малюнків.