На Київщині за свавілля отримали покарання два десятки поліцейських

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Прокуратура провели перевірки у Броварському відділі поліції Фото ілюстративне

За порушення прав затриманих осіб 19 працівників поліції притягнуто до дисциплінарної відповідальності

Прокуратурою Київської області за результатами перевірки в Броварському відділі поліції виявлено порушення вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення під час затримання осіб та оформленні поліцейськими протоколів про адміністративне затримання.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Так, виявлено численні випадки порушень прав затриманих осіб на захист, неповідомлення чи несвоєчасного повідомлення центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про їх затримання, а також неповідомлення про їх затримання родичів, проведення особистого огляду в присутності понятих іншої статі, не ознайомлення з правами та інше.

Реагуючи на виявлені порушення, начальнику Головного управління Національної поліції в Київській області внесено вказівку, за результатами розгляду якої до дисциплінарної відповідальності притягнуто 19 працівників Броварського відділу поліції.

Як повідомлялося, після зґвалтування жінки у Кагарлицькому відділку поліції пройшли переатестацію 148 поліцейських Обухівського відділу поліції та підпорядкованих йому Ржищівського та Кагарлицького відділків. За результатами перевірок, 9 правоохоронців підлягають звільненню