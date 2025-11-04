Головна Київ Новини
На Київщині зафіксовано спалах хвороби Коксакі: як захиститися

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Фахівці проводять епідеміологічне дослідження, в якому визначають причини та умови, що сприяли поширенню інфекції
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Специфічної вакцини проти вірусів Коксакі не існує

У Київській області зареєстровано спалах хвороби Коксакі, під час якого захворіло 13 дітей. 12 із них уже завершили стаціонарне лікування та одужали. Ще одна дитина станом на 4 листопада перебуває на стаціонарному лікуванні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр громадського здоров'я України.

Нині фахівці проводять епідеміологічне розслідування, визначають причини та умови, що сприяли поширенню інфекції. Організовано комплекс протиепідемічних заходів для локалізації та ліквідації спалаху. Водночас станом на 4 листопада нових випадків не зареєстровано.

«Специфічної вакцини проти вірусів Коксакі не існує, тому головний спосіб захисту – дотримання правил гігієни та зміцнення імунітету», – йдеться у повідомленні.

Поради для профілактики

  • Гігієна: регулярно мийте руки з милом, особливо після туалету, перед їдою та після прогулянок; навчайте дітей не торкатися обличчя брудними руками; не купайтеся у водоймах, які можуть бути забруднені.
  • Харчування та вода: пийте лише кип’ячену або бутельовану воду; ретельно мийте овочі та фрукти проточною водою; уникайте вживання їжі з сумнівного походження (вулична їжа, стихійні ринки).
  • Догляд за приміщенням: провітрюйте кімнати; дезінфікуйте поверхні, дверні ручки та іграшки.
  • Зміцнення імунітету: споживайте достатню кількість овочів, фруктів і білкових продуктів; щодня гуляйте на свіжому повітрі; регулярно займайтеся руховою активністю відповідно до віку; відпочивайте, дотримуйтеся режиму сну.

«Помітивши прояви хвороби, негайно зверніться до лікаря. Не займайтеся самолікуванням – деякі препарати можуть погіршити стан», – наголошує Центр громадського здоров'я України.

Нагадаємо, у вересні в Україні поширювалася нова інфекція, симптоми якої нагадують алергію, але вона не є Covid-19 чи грипом. Лікар Тарас Жиравецький розповів, що перші ознаки захворювання включають легке підвищення температури до 37,1°C, сильно закладений ніс та кашель, який з’являється через кілька днів.

Теги: Київщина здоров'я хвороба

