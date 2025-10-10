Трамп розповів про своє здоров'я

Трамп оцінив своє фізичне та ментальне здоров'я та постукав по дереву

Президент США Дональд Трамп заявив, що почувається добре як фізично, так і психічно. Під час відповіді про стан здоров'я він постукав по дереву. Про свій стан Трамп розповів на, спільній пресконференції із президентом Фінляндії Олександром Стуббом у Білому домі, пише «Главком» із посиланням на Time.

«Я думаю, я у добрій формі. Я не маю труднощів. Фізично я почуваюся дуже добре, психічно почуваюся дуже добре. …Я проходжу медогляд. Я завжди перевіряюсь заздалегідь», – відповів американський лідер журналістам.

Раніше речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що Трамп під час візиту до військового шпиталю «Медичний центр імені Уолтера Ріда» для запланованої зустрічі та спілкування з військовослужбовцями, також «заїде туди для планового щорічного огляду», – пише Time.

У серпні The Independent звернула увагу на великий синець на правійруці Трампа. Як зазначало видання, ситуація навколо цього синця породила спекуляції серед користувачів у мережі. Деякі з них висунули припущення, що подібний синець міг залишитися від внутрішньовенної крапельниці, що може вказувати на отримання медичної допомоги Трампом. Інші припустили, що це може бути наслідком частих медичних процедур, наприклад, збирання крові для регулярних аналізів.

У лютому під час візиту президента США Дональда Трампа до Франції журналісти помітили на тильній стороні його правої руки синець. У Білому домі стверджують, що це від того, що він «щодня цілий день потискав руку».