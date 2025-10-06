Головна Київ Новини
Комендантська година у Києві: столиця відмовляється від паперових перепусток

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Із 2026 року в Києві запровадять цифрові спецперепустки для пересування транспортних засобів під час комендантської години
фото: КОВА

Київ цифровізує перепустки для пересування вночі: зміни запрацюють із 2026 року.

Із 2026 року у столиці запровадять цифрові спецперепустки для пересування столицею транспортних засобів під час комендантської години. Таке рішення ухвалили на Раді оборони міста Києва, інформує «Главком» із посиланням на КМДА.

Київській міській військовій адміністрації доручили спільно з 12-м Армійським корпусом Сухопутних військ ЗСУ розробити та затвердити наказ і порядок реалізації нової системи. Також має бути створена та впроваджена інформаційно-комунікаційна система управління цифровими перепустками.

Окрім того, Київська міська військова адміністрація має звернутися до обласної адміністрації з пропозицією запровадити цифрові перепустки і в області.

Нагадаємо, що комендантська година в Києві триває із 00:00 до 5:00. У цей час перепустками для переміщення автівок і спецтранспорту в комендантську годину можуть користуватися особи, які працюють у секторі безпеки та оборони України та на об’єктах критичної інфраструктури міста.

До слова, законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення правил воєнного стану, зокрема комендантської години поданий на розгляд Верховної Ради України. Законопроєктом встановлюється відповідальність за порушення вимог особливого правового режиму – воєнного стану, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях. 

