Україною шириться новий вірус: лікар розповів про симптоми

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Україною шириться новий вірус: лікар розповів про симптоми
фото з відкритих джерел

За словами Жиравецького, зараз по Україні шириться нова інфекція, яку не можна ідентифікувати

В Україні поширюється нова інфекція, симптоми якої нагадують алергію, але вона не є Covid-19 чи грипом. Лікар Тарас Жиравецький розповів, що перші ознаки захворювання включають легке підвищення температури до 37,1°C, сильно закладений ніс та кашель, який з’являється через кілька днів, передає «Главком».

Можливе приєднання за 3-4 дні бактерійної інфекції з підняттям температури та посиленням інтоксикації в організмі.

Лікар радить зробити швидкий тест на Covid-19, щоб виключити це захворювання. Якщо симптоми не проходять через 3-4 дні, необхідно зробити наступні аналізи:

  • Загальний аналіз крові.
  • ІgE загальний.
  • ЦРП (ц реактивний протеїн.
  • Залізо.

«Якщо ЦРП високий більше 5 одиниць лікар має подумати про призначення антибіотику. Низьке залізо часто є непрямою ознакою приєднання бактерійної інфекції. Високий igE загальний може вказувати на те що пацієнт алергік або може мати токсокароз або інші паразитози. В загальному крові також лікар може оцінити ймовірність приєднання бактерійної інфекції по лейкоцитарній формулі крові. З аналізами діагностувати та лікувати часом таки легше!», – написав він.

До слова, когнітивні порушення, спричинені перенесеним Covid-19, можуть зберігатися у пацієнтів протягом кількох років. Це ключовий висновок нового дослідження, проведеного вченими з Mount Sinai Health System.

Вони з’ясували, що хоча деякі функції мозку згодом відновлюються, інші можуть залишатися порушеними навіть через тривалий час після хвороби

Теги: інфекція аналізи вірус хвороба

