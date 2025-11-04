Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Вчені зробили прорив у дослідженні серця людини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Вчені зробили прорив у дослідженні серця людини
Вчені знайшли ген, який допомагає серцю відновлюватися
фото із відкритих джерел

CCNA2 активує гени зростання, тимчасово «повертаючи час назад» для клітин серця

Ген циклін А2 (CCNA2), який зазвичай відключається після народження, здатний заново запускати поділ клітин серця та відновлювати ушкодження після інфаркту та серцевої недостатності. Такого висновку дійшли вчені з лікарні Маунт-Сінай. Як пише «Главком», результати дослідження опубліковані у журналі Nature.

Під час експериментів вчені з'ясували, що активація CCNA за допомогою безпечного вірусного вектора стимулює розподіл клітин серцевого м'яза у дорослих середнього віку. Це перший доказ того, що клітини серця, які вважалися нездатними до регенерації, можна змусити формувати нові функціональні тканини.

В експерименті використовувалися клітини серця донорів у віці 21, 41 та 55 років. Терапія із застосуванням цикліну А2 активувала поділ клітин у старших учасників, але не вплинула на молоде серце 21-річного донора, що узгоджується з попередніми даними про природний регенеративний потенціал молодих сердець.

Раніше команда під керівництвом доктора Хесса Чаудрі вперше продемонструвала можливість відновлення серця великого ссавця (свині) після інфаркту шляхом реактивації CCNA2. Нова робота стала ланкою, що підтвердила, що той же механізм можна безпечно застосувати і до людських клітин.

За словами дослідників, CCNA2 активує гени зростання, тимчасово «повертаючи час назад» для клітин серця, щоб вони могли ділитися, не втрачаючи зрілість і не викликаючи потовщення тканин. Такий підхід, наголошують автори, відкриває шлях до переходу від лікування симптомів до реального відновлення серцевого м'яза.

До слова, індійське серце вісім років б’ється у грудях черкащанина.Коли черкащанину Владиславу Гутнику було 16, йому діагностували невиліковну хворобу серця. Врятувати його могла лише трансплантація, на той час таких операцій в Україні не проводили, тому її зробили в Індії. 

Читайте також:

Теги: здоров'я наука вчені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інноваційна технологія відкриває шлях до безпечнішого масового виробництва екологічних джерел енергії
Як Китай вирішив проблему шкідливих елементів у сонячних батареях
20 жовтня, 17:30
Учені проаналізували 276 генів, пов'язаних із засвоєнням та метаболізмом
Людський геном і харчування: виявлено несподіваний фактор еволюції ДНК
9 жовтня, 03:00
Науковці порадили, як краще запам'ятати те, що вам потрібно
Учені назвали найефективніший спосіб щось запам'ятати
13 жовтня, 08:18
Вчені розкрили, як клітини раку крові ховаються від імунної системи
Вчені зробили нові дослідження у боротьбі із раком крові
15 жовтня, 08:36
Нобелівський комітет оголосив цьогорічних лауреатів премії з медицини та фізіології
Названо лауреатів Нобелівської премії-2025 з медицини та фізіології
6 жовтня, 13:07
Активність Сонця з 25 по 27 жовтня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 25-27 жовтня: якою буде сонячна активність
25 жовтня, 07:23
Щоб захиститися від бореліозу, фахівці рекомендують уникати високої трави, чагарників та лісових зон без належного захисту
На Вінниччині зафіксовано майже пів сотні випадків бореліозу: як захиститися
22 жовтня, 21:24
Трамп прокоментував результати медогляду
Трамп вперше розповів про результати свого останнього медогляду
27 жовтня, 13:18
Активність Сонця з 28 по 30 жовтня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 28-30 жовтня: якою буде сонячна активність
28 жовтня, 08:00

Соціум

Вчені зробили прорив у дослідженні серця людини
Вчені зробили прорив у дослідженні серця людини
Виїзд українських чоловіків до Швейцарії: зафіксовано рекорд
Виїзд українських чоловіків до Швейцарії: зафіксовано рекорд
У Тегерані питна вода може закінчитися через два тижні
У Тегерані питна вода може закінчитися через два тижні
Інсульт значно частіше вражає бідних людей: дослідження
Інсульт значно частіше вражає бідних людей: дослідження
Ірландія вводить нові правила для новоприбулих українців: подробиці
Ірландія вводить нові правила для новоприбулих українців: подробиці
Україна не залишиться наодинці цієї зими – фон дер Ляєн про енергетичну підтримку
Україна не залишиться наодинці цієї зими – фон дер Ляєн про енергетичну підтримку

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua