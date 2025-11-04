Вчені зробили прорив у дослідженні серця людини

CCNA2 активує гени зростання, тимчасово «повертаючи час назад» для клітин серця

Ген циклін А2 (CCNA2), який зазвичай відключається після народження, здатний заново запускати поділ клітин серця та відновлювати ушкодження після інфаркту та серцевої недостатності. Такого висновку дійшли вчені з лікарні Маунт-Сінай. Як пише «Главком», результати дослідження опубліковані у журналі Nature.

Під час експериментів вчені з'ясували, що активація CCNA за допомогою безпечного вірусного вектора стимулює розподіл клітин серцевого м'яза у дорослих середнього віку. Це перший доказ того, що клітини серця, які вважалися нездатними до регенерації, можна змусити формувати нові функціональні тканини.

В експерименті використовувалися клітини серця донорів у віці 21, 41 та 55 років. Терапія із застосуванням цикліну А2 активувала поділ клітин у старших учасників, але не вплинула на молоде серце 21-річного донора, що узгоджується з попередніми даними про природний регенеративний потенціал молодих сердець.

Раніше команда під керівництвом доктора Хесса Чаудрі вперше продемонструвала можливість відновлення серця великого ссавця (свині) після інфаркту шляхом реактивації CCNA2. Нова робота стала ланкою, що підтвердила, що той же механізм можна безпечно застосувати і до людських клітин.

За словами дослідників, CCNA2 активує гени зростання, тимчасово «повертаючи час назад» для клітин серця, щоб вони могли ділитися, не втрачаючи зрілість і не викликаючи потовщення тканин. Такий підхід, наголошують автори, відкриває шлях до переходу від лікування симптомів до реального відновлення серцевого м'яза.

До слова, індійське серце вісім років б’ється у грудях черкащанина.Коли черкащанину Владиславу Гутнику було 16, йому діагностували невиліковну хворобу серця. Врятувати його могла лише трансплантація, на той час таких операцій в Україні не проводили, тому її зробили в Індії.