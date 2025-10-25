Головна Київ Новини
Чоловік відмовився від мобілізації і заявив у ТЦК, що «краще сісти у тюрму»: як його покарали

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Чоловік відмовився від мобілізації і заявив у ТЦК, що «краще сісти у тюрму»: як його покарали
На суді чоловік пояснив, що ніколи не служив в армії, оскільки відбував покарання у місцях позбавлення волі
фото з відкритих джерел

На Київщині чоловіку двічі давали повістки, проте до війська він не потрапив  

У Київській області до чотирьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як ідеться у вироку Переяславського міськрайонного суду Київської області, житель Київщини у лютому та квітні 2025 року отримував повістки, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік пояснив, що ніколи не служив в армії, оскільки відбував покарання у місцях позбавлення волі. Житель Київщини розповів, що його на вулиці зупинили військові ТЦК, він пройшов військово-лікарську комісію і отримав повістку, проте вирішив ухилитися від мобілізації. Чоловік пояснив, що його лякає «самотність та безпомічність у випадку поранення, полону чи то інших тяжких обставин, які реально загрожують під час проходження військової служби в умовах воєнного стану».

У квітні чоловіку вдруге намагались вручити повістку, проте він знову відмовився, заявивши, «що готовий сісти в тюрму, а служити не піде».

Суд також встановив, що чоловіка чотири рази судили через наркотики.

Чоловіка визнали винним за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від мобілізації, яке передбачає умисне уникнення військової служби.) та засудили до чотирьох років позбавлення волі.

Раніше жінку з Рівненщини засудили за підроблення документів і їхнє використання, аби допомогти синові уникнути мобілізації. За даними суду, вона змінила групу своєї інвалідності, скориставшись програмою Photoshop та коректором, після чого передала фальшиві довідки синові для подання у військкомат.

До слова, в автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники зупинили чергову спробу незаконного перетинання державного кордону. «На виїзд з України прибуло подружжя: 51-річний чоловік і його 50-річна дружина, яка має інвалідність. Та під час перевірки бази даних з’ясувалося: ця жінка вже виїжджала за кордон у супроводі 25-річного сина, який і досі перебуває за межами країни. Тепер же, використовуючи той самий привід, вона вирішила допомогти виїхати ще й чоловікові», – йдеться у повідомленні прикордонників.

