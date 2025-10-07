Масові скорочення в США торкнулися персоналу заводу з виробництва Ozempic

Скорочення Novo Nordisk торкнулися виробничої лінії ключового заводу Wegovy у США

Фармацевтичний гігант Novo Nordisk, виробник популярних препаратів для схуднення та діабету Wegovy та Ozempic, звільнив десятки співробітників на своєму найбільшому виробничому майданчику у США. Це стало частиною оголошеної раніше глобальної реструктуризації. Згідно з оглядом публікацій у LinkedIn скорочення вперше торкнулися персоналу, зайнятого безпосередньо у виробництві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначає виадання, раніше не повідомлялося, що скорочення штату зачепили виробничий персонал на провідному заводі Novo в Клейтоні, штат Північна Кароліна, та на інших об'єктах штату.

Аналіз 73 публікацій та профілів показав, що звільнення стосувалися персоналу на виробничих посадах, зокрема контролю якості, техніків виробничих ліній та координаторів проєктів, менеджера зі стратегічних комунікацій та помічника з персоналу. 47 звільнених співробітників безпосередньо опублікували повідомлення про пошук роботи.

Видання зазначає, що ці звільнення, хоча й становлять невелику частку від дев’яти тисяч запланованих скорочень у світі (більшість із яких припадає на Данію), підкреслюють, що Novo Nordisk скорочує навіть виробництво на передовій на своєму ключовому ринку.

Скорочення є частиною масштабної реструктуризації під керівництвом нового генерального директора Майка Дустдара. Мета компанії – скоротити витрати та відновити втрачені позиції на тлі жорсткої конкуренції з американським конкурентом Eli Lilly. До цього скорочення були зосереджені на відділі освіти щодо ожиріння.

Завод у Клейтоні виробляє активний інгредієнт семаглутид для Wegovy та Ozempic, а також виконує розлив, обробку та упаковку ін'єкцій. Він також відіграватиме ключову роль у виробництві нової таблетованої версії Wegovy.

Ці скорочення відбулися попри те, що цього ж місяця генеральний директор Дустдар оголосив про триваюче розширення заводу в Північній Кароліні на суму 4,1 млрд доларів, яке передбачає додавання ще 1000 нових робочих місць.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) повідомило про виявлення «дуже рідкісного» побічного ефекту у популярних препаратів для лікування діабету та схуднення, таких як Ozempic, Wegovy та Rybelsus. Пацієнти, які приймають ці ліки, що містять активний інгредієнт семаглутид, мають підвищений ризик розвитку рідкісного захворювання очей, яке потенційно може призвести до втрати зору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рolitico.

Комітет з безпеки лікарських засобів (PRAC) EMA розпочав огляд цих препаратів компанії Novo Nordisk у січні, реагуючи на побоювання щодо можливого підвищеного ризику розвитку неартеріїтної передньої ішемічної оптичної нейропатії (NAION).