В Індії понад 10 дітей загинули після прийому сиропу від кашлю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
В Індії понад 10 дітей загинули після прийому сиропу від кашлю
Уряд заборонив продаж сиропу від кашлю у Індії
фото із відкритих джерел

У центральному індійському штаті Мадх'я-Прадеш померло щонайменше 14 дітей після сиропу від кашлю

В Індії понад 10 дітей загинули після вживання сиропу від кашлю. Розпочато розслідування щодо виробника сиропу від кашлю, адже у складі ліків виявлено надмірну кількість токсичного діетиленгліколю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

У центральному індійському штаті Мадх'я-Прадеш померло щонайменше 14 дітей. Місцевий уряд заборонив продаж сиропу від кашлю. Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів рекомендувало анулювати ліцензію компанії на виробництво препарату.

Проти виробника сиропу Sresan Pharmaceuticals порушили кримінальну справу. Діетиленгліколь – дешевший, але токсичний замінник пропіленгліколю, основного розчинника в сиропі. 

Індія роками бореться з проблемою смертельного ураження нирок, спричиненого сиропом від кашлю, особливо серед пацієнтів молодших за п'ять років. За останні 20 років було зареєстровано безліч подібних випадків, включаючи загибель понад 60 дітей у Гамбії три роки тому – всі вони приймали сироп, імпортований з Індії.

Нагадаємо, раніше трагічний інцидент стався в ніч на 5 жовтня у селі Проців Вороньківської територіальної громади Бориспільського району на Київщині, під час пожежі в житловому будинку загинули двоє дітей і чоловік. 

Раніше уДубліні (Ірландія) трагічно загинула 47-річна Енн-Марі О'Горман після того, як її вдарило струмом під час приймання ванни. За інформацією видання People, жінка тримала в руках свій iPhone, підключений до зарядного пристрою.

В Індії понад 10 дітей загинули після прийому сиропу від кашлю
В Індії понад 10 дітей загинули після прийому сиропу від кашлю
