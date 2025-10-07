В Індії понад 10 дітей загинули після прийому сиропу від кашлю

У центральному індійському штаті Мадх'я-Прадеш померло щонайменше 14 дітей після сиропу від кашлю

В Індії понад 10 дітей загинули після вживання сиропу від кашлю. Розпочато розслідування щодо виробника сиропу від кашлю, адже у складі ліків виявлено надмірну кількість токсичного діетиленгліколю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

У центральному індійському штаті Мадх'я-Прадеш померло щонайменше 14 дітей. Місцевий уряд заборонив продаж сиропу від кашлю. Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів рекомендувало анулювати ліцензію компанії на виробництво препарату.

Проти виробника сиропу Sresan Pharmaceuticals порушили кримінальну справу. Діетиленгліколь – дешевший, але токсичний замінник пропіленгліколю, основного розчинника в сиропі.

Індія роками бореться з проблемою смертельного ураження нирок, спричиненого сиропом від кашлю, особливо серед пацієнтів молодших за п'ять років. За останні 20 років було зареєстровано безліч подібних випадків, включаючи загибель понад 60 дітей у Гамбії три роки тому – всі вони приймали сироп, імпортований з Індії.

