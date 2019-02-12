На Київщині запрацювала сонячна електростанція



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Під станцію відведена територія майже 28 гектарів

У майбутньому до станції долучать ще електричні вітряки

У місті Богуслав на Київщині введено в експлуатацію сонячну електростанцію потужністю 16 МВт.

Територія, що відведена під станцію, складає майже 28 гектарів. Всього заплановано вісім черг станції, всі вони запрацюють до кінця листопада 2019 року. Першу ж запустили ще рік тому, у січні 2018 року, пише «Столичний регіон».

Окрім того, що станція буде збирати на свої фотоелементи сонячні промені, що потім трансформуються в електричний струм, очікують також і зниження шкідливих викидів загалом у регіоні до 14,5 тисяч т. Також у майбутньому до станції долучать ще й електричні вітряки та повітряні лінії.

Відповідну угоду на суму майже 112 мільйонів гривень «Київобленерго» підписало 29 січня з компанією «Електросвіт» з міста Івано-Франківська.

Наразі відомо, що цю сучасну фотостанцію збудувала компанія Sun Green Energy.