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    На Київщині запрацювала сонячна електростанція

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    Під станцію відведена територія майже 28 гектарів - На Київщині запрацювала сонячна електростанція
    Під станцію відведена територія майже 28 гектарів

    У майбутньому до станції долучать ще електричні вітряки

    У місті Богуслав на Київщині введено в експлуатацію сонячну електростанцію потужністю 16 МВт.

    Територія, що відведена під станцію, складає майже 28 гектарів. Всього заплановано вісім черг станції, всі вони запрацюють до кінця листопада 2019 року. Першу ж запустили ще рік тому, у січні 2018 року, пише «Столичний регіон».

    Окрім того, що станція буде збирати на свої фотоелементи сонячні промені, що потім трансформуються в електричний струм, очікують також і зниження шкідливих викидів загалом у регіоні до 14,5 тисяч т. Також у майбутньому до станції долучать ще й електричні вітряки та повітряні лінії.

    Відповідну угоду на суму майже 112 мільйонів гривень «Київобленерго» підписало 29 січня з компанією «Електросвіт» з міста Івано-Франківська.

    Наразі відомо, що цю сучасну фотостанцію збудувала компанія Sun Green Energy.

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