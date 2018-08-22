На Київщині затримали групу викрадачів автомобілів



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Затримання зловмисників

За два місяці учасники організованої злочинної групи за допомогою спеціальної техніки викрали чотири автомобілі

Поліцейські затримали у Київській області групу викрадачів автомобілів та повернули власникам їхні транспортні засоби

Про це йдеться у повідомленні Національної поліції.

Зазначається, що протягом липня та серпня учасники організованої злочинної групи за допомогою спеціальної техніки викрали чотири автомобілі - два Honda CR-V та два Lexus LS460.

Для затримання крадіїв правоохоронцями було організовано спецоперацію. У результаті було затримано трьох виконавців із різних регіонів України разом із організатором. Ним виявився житель Києва.

Наразі затриманих поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Їх перевіряють на причетність до інших крадіжок автомобілів. Зловмисникам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Також поліцейські встановили, що під час скоєння злочинів зловмисники пересувалися на автомобілі Audi Q5. Одну із викрадених машин переховували у гаражі в селі Тарасівка Київської області.

Нагадаємо, у Києві судять банду, яка викрала бізнесмена і місяць тримала в заручниках.