На Київщині затримано автомобільного крадія-іноземця



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Затриманий зловмисник

Іноземець затриманий і поміщений до ізолятора

Оперативні працівники Ірпінського відділу поліції за гарячим слідом затримали чоловіка, який підозрюється у вчиненні низки крадіжок з автотранспорту. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області.

Працівники поліції під час проведення операції «Мігрант» затримали його у місті Буча на парковці одного з місцевих супермаркетів одразу після того, як він шляхом сканування сигналізації здійснив крадіжку з автівки.

Зловмисником виявився 39-річний громадянин іншої держави. Наразі іноземець затриманий у порядку ст. 208 КПК України та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що чоловік скоїв злочин зі спільником, який втік.

Поліцейські встановлюють причетність затриманого до інших аналогічних злочинів на території столичної області. Також проводять необхідні заходи щодо затримання другого учасника злочину.