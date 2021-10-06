На Київщині згорів магазин (фото)

Горіла покрівля магазину на площі 120 кв. м

У ніч на середу, 6 жовтня, сталася пожежа в магазині у м. Вишневе, що під Києвом. Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району о 01:04.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області, на місце виклику було направлено вогнеборців чотирьох пожежно-рятувальних частин.

По прибуттю встановлено, що горить покрівля магазину на площі 120 кв. м.

О 01:41 пожежу локалізовано та о 02:20 повністю ліквідовано на всій площі.

На гасінні пожежі залучалося чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Як повідомлялося, 4 жовтня у міській лікарні міста Біла Церква в одній із палат гематологічного відділення сталося загоряння меблів. Присутніх у відділенні було евакуйовано, однак одна з пацієнток загинула.