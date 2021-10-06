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    На Київщині згорів магазин (фото)

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    Над ліквідацією пожежі працювали 20 вогнеборців - На Київщині згорів магазин (фото)
    Над ліквідацією пожежі працювали 20 вогнеборців
    Фото: ДСНС

    Горіла покрівля магазину на площі 120 кв. м

    У ніч на середу, 6 жовтня, сталася пожежа в магазині у м. Вишневе, що під Києвом. Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району о 01:04.

    Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області, на місце виклику було направлено вогнеборців чотирьох пожежно-рятувальних частин.

    По прибуттю встановлено, що горить покрівля магазину на площі 120 кв. м.

    О 01:41 пожежу локалізовано та о 02:20 повністю ліквідовано на всій площі.

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    На Київщині згорів магазин (фото)
    На Київщині згорів магазин (фото)

    На гасінні пожежі залучалося чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС.

    Причина пожежі наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, 4 жовтня у міській лікарні міста Біла Церква в одній із палат гематологічного відділення сталося загоряння меблів. Присутніх у відділенні було евакуйовано, однак одна з пацієнток загинула.

    Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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    На Київщині згорів магазин (фото)