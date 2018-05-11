На київські приміські поїзди хочуть ввести безконтактні квитки

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На залізниці планується безконтактний продаж квитків, як у метрополітені

ПАТ «Укрзалізниця» планує запровадити систему безконтактного продажу квитків, за аналогією з метрополітеном, на приміські поїзди Київщини.

Про це розповів журналістам у п'ятницю в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов після інспектування нової технології прибирання поїздів на столичному залізничному вокзалі.

«Тестовим майданчиком для введення цієї інноваційної технології на приміських поїздах має бути Київський полігон. Ми запускали нові поїзди, які ходять у напрямку Бучі й Ірпеня і користуються високою популярністю, і там плануємо запровадити безконтактний продаж квитків за аналогією з метрополітеном», - сказав Кравцов.

Надалі ж, за його словами, «Укрзалізниця» планує запровадити такий безконтактний продаж квитків у цілому по київському вузлу.

Джерело: Укрінформ