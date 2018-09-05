На Київському велотреку відбудуться міжнародні змагання



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Київський велотрек

Участь у турнірі підтвердили понад 100 українських та іноземних спортсменів

На Київському велотреку 7-9 вересня відбудуться перші в його історії міжнародні змагання – «Гран Прі Києва».

Це рейтинговий турнір, який внесено до календаря Міжнародного союзу велосипедистів.

Участь у турнірі підтвердили понад 100 українських та іноземних спортсменів. Зокрема, з Іспанії, Грузії, Бельгії, Білорусі, Азербайджану та Південно-Африканської Республіки.

Змагатися будуть у наступних дисциплінах: спринті, кейрінзі, медісоні, омніумі, командній гонці та індивідуальній гонці на час.

Офіційне відкриття змагань 7 вересня о 10:00.

Змагання відбуватимуться 7-9 вересня із 10:00 до 18:00.

Місце проведення: вул. В’ячеслава Липинського, 15, Київський велотрек.