У Київській облраді скандал: депутати двох фракцій відмовились отримувати посвідчення

Депутати заявили, що голова облради нелегітимний

У Київській обласній раді депутати фракцій «За майбутнє» та «Європейська солідарність» відмовились отримати депутатські посвідчення, підписані головою облради Олександром Скляровим, оскільки вважають його нелегітимним.

Про це йдеться у заяві фракції партії «За майбутнє» у Київській облраді.

«У зв’язку з тим, що була подана позовна заява щодо визнання протиправними виборів голови обласної ради, ми відмовляємося отримати депутатські посвідчення, підписані нелегітимним Олександром Скляровим. У позовній заяві йдеться про те, що під час обрання голови ради відбулося два кримінальних порушення регламенту і законодавства України», – заявили депутати.

Депутати вважають, що під час обрання голови облради було порушено принцип таємного голосування, передбачений регламентом і ч.1 ст.55 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні». По-друге, було грубо порушено положення регламенту (п.12. ст. 25) про бюлетень, у якому чітко зазначено, що до нього включаються усі висунуті кандидатури.

У позовній заяві депутати вимагають визнати протиправним та скасувати рішення Київської обласної ради щодо обрання її голови і призначити повторну процедуру обрання.

Нагадаємо, 25 листопада Київська облрада не змогла обрати голову.

Народна депутатка з фракції «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар заявила, що у новообраній обласній раді Київщини фактично утворилась коаліція «Слуги народу», ОПЗЖ та «Батьківщини».

З другої спроби 27 листопада головою Київської обласної ради було обрано представника «Слуги народу» Олександра Склярова. Перед цим депутати проголосували за внесення змін в бюлетені, лишивши в ньому лише прізвище Склярова. За нього шляхом таємного голосування проголосували представники «Слуги народу», «Батьківщини» та ОПЗЖ. Він отримав 44 голоси при необхідних 43.