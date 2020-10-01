На Лук’янівці «герой парковки» заблокував рух тролейбусів (фото)



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Припаркований автомобіль заблокував рух тролейбуса Фото: Київ оперативний

Водій Mercedes припаркувався з порушенням ПДР

Сьогодні, 1 жовтня, на Лук’янівці в Києві зупинився рух тролейбусу та двох маршрутних автобусів.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

«Лук'янівка, з'їзд з Січових Стрільців на Білоруську: через неправильну парковку водія Mercedes AI8558EC рух 28 тролейбусу та маршруток 6 і 6к повністю заблоковано», - йдеться в повідомленні.

Водії розшукують власника автомобіля, щоб розблокувати рух громадського транспорту.





Як повідомлялося, сьогодні вранці на Академмістечку в Києві спостерігається великий затор через ДТП за участі вантажівки.