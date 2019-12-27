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    З нагоди новорічних свят Кличко нагородив кращих киян (фото)

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    Мер Києва Віталій Кличко привітав киян, які отримали нагороди - З нагоди новорічних свят Кличко нагородив кращих киян (фото)
    Мер Києва Віталій Кличко привітав киян, які отримали нагороди
    Фото: пресслужба мера Києва

    Нагороди отримали наукові працівники, викладачі, вчителі, художники, будівельники, волонтери, військовослужбовці та інші

    Мер столиці Віталій Кличко вручив нагороди кращим киянам з нагоди Нового року та Різдва. Він наголосив, що завдяки їх самовідданій праці, професіоналізму, патріотизму і добрим справам столиця та країна в цілому змінюються і будують своє майбутнє.

    Про це повідомляє пресслужба мера.

    «Ваші особисті заслуги оцінені суспільством, київською громадою та державою. Завдяки вашій самовідданій праці, професіоналізму, патріотизму і добрим справам наша столиця та наша країна змінюються і будують своє майбутнє! Без перебільшення. Бо саме від кожного з нас, від того, як ми ставимося до справи, яку в житті обрали, - залежить загальна картина перетворень. І те, наскільки ефективно вони відбуваються», - наголосив Кличко.

    Мер привітав киян, які отримали нагороди - наукових працівників, викладачів, вчителів, художників, будівельників, волонтерів, військовослужбовців та інших. Зокрема, медаллю «Честь. Слава. Держава» нагороджено 6 учасників бойових дій на сході України. Подяку київського міського голови отримали 13 учасників Революції Гідності. Також мер столиці вручив державні нагороди: ордени за заслуги ІІІ ступеня, ордени Княгині Ольги ІІІ ступеня, відзнаки «Мати-героїня», «Заслужений артист України», «Заслужений вчитель України», «Заслужений працівник освіти України», «Заслужений енергетик України», «Заслужений працівник культури України», «Заслужений художник України» та почесні грамоти Кабінету міністрів України. Всього нагороджено 41 киянина.

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    З нагоди новорічних свят Кличко нагородив кращих киян (фото)
    З нагоди новорічних свят Кличко нагородив кращих киян (фото)
    З нагоди новорічних свят Кличко нагородив кращих киян (фото)
    З нагоди новорічних свят Кличко нагородив кращих киян (фото)
    З нагоди новорічних свят Кличко нагородив кращих киян (фото)
    З нагоди новорічних свят Кличко нагородив кращих киян (фото)
    З нагоди новорічних свят Кличко нагородив кращих киян (фото)

    Кличко зазначив, що за останні роки в місті було зроблено дуже багато. Побудовані нові школи та дитячі садки, триває масштабний ремонт доріг, оновлюють лікарні та пологові будинки. 

    «Хочу сказати одне: кожна людина в новорічні і різдвяні свята сподівається, що Новий рік принесе позитивні зміни в її життя. Всі ми в ці дні підбиваємо підсумки власних здобутків і окреслюємо плани на наступний рік. І хочемо, щоб на нашій землі запанував мир, щоб Україна стала сильною і процвітаючою державою. Щоб у наших дітей було гідне майбутнє в європейській Україні. І ми - всі разом - над цим працюємо», - сказав мер столиці. 

    Віталій Кличко Київ новорічні свята кияни столиця
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