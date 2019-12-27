З нагоди новорічних свят Кличко нагородив кращих киян (фото)



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Мер Києва Віталій Кличко привітав киян, які отримали нагороди Фото: пресслужба мера Києва

Нагороди отримали наукові працівники, викладачі, вчителі, художники, будівельники, волонтери, військовослужбовці та інші

Мер столиці Віталій Кличко вручив нагороди кращим киянам з нагоди Нового року та Різдва. Він наголосив, що завдяки їх самовідданій праці, професіоналізму, патріотизму і добрим справам столиця та країна в цілому змінюються і будують своє майбутнє.

Про це повідомляє пресслужба мера.

«Ваші особисті заслуги оцінені суспільством, київською громадою та державою. Завдяки вашій самовідданій праці, професіоналізму, патріотизму і добрим справам наша столиця та наша країна змінюються і будують своє майбутнє! Без перебільшення. Бо саме від кожного з нас, від того, як ми ставимося до справи, яку в житті обрали, - залежить загальна картина перетворень. І те, наскільки ефективно вони відбуваються», - наголосив Кличко.

Мер привітав киян, які отримали нагороди - наукових працівників, викладачів, вчителів, художників, будівельників, волонтерів, військовослужбовців та інших. Зокрема, медаллю «Честь. Слава. Держава» нагороджено 6 учасників бойових дій на сході України. Подяку київського міського голови отримали 13 учасників Революції Гідності. Також мер столиці вручив державні нагороди: ордени за заслуги ІІІ ступеня, ордени Княгині Ольги ІІІ ступеня, відзнаки «Мати-героїня», «Заслужений артист України», «Заслужений вчитель України», «Заслужений працівник освіти України», «Заслужений енергетик України», «Заслужений працівник культури України», «Заслужений художник України» та почесні грамоти Кабінету міністрів України. Всього нагороджено 41 киянина.

Кличко зазначив, що за останні роки в місті було зроблено дуже багато. Побудовані нові школи та дитячі садки, триває масштабний ремонт доріг, оновлюють лікарні та пологові будинки.

«Хочу сказати одне: кожна людина в новорічні і різдвяні свята сподівається, що Новий рік принесе позитивні зміни в її життя. Всі ми в ці дні підбиваємо підсумки власних здобутків і окреслюємо плани на наступний рік. І хочемо, щоб на нашій землі запанував мир, щоб Україна стала сильною і процвітаючою державою. Щоб у наших дітей було гідне майбутнє в європейській Україні. І ми - всі разом - над цим працюємо», - сказав мер столиці.