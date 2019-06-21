На марші рівності у Києві окремою колоною пройдуть ЛГБТ-військові



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Основною темою «КиївПрайду» цього року стала «Свобода. Єдність. Боротьба»

Доброволець батальйону Донбас Віктор Пилипенко заявив, що у Марші рівності, який пройде у Києві у неділю, 23 червня окремою колоною пройдуть ЛГБТ-військові.

Про це повідомляє Центр інформації про права людини.

За його словами, ідея створити окрему колону ЛГБТ-військових та їхніх союзників у нього з'явилася після публічного камінг-ауту, який він зробив у 2018 році.

«Після цього я створив групу у Facebook «Військові ЛГБТ та наші союзники», де зібрав усіх небайдужих ЛГБТ-ветеранів та наших союзників для того, щоб про те, що ЛГБТ-люди воюють за конституційні права громадян України, знало якомога більше людей», - сказав Пилипенко.

Пилипенко зазначив, що поки очікується участь 15 осіб у цій колоні.

«Але сподіваємося, що зголоситься більше. На жаль, не всі військові ЛГБТ і союзники можуть нас підтримати своєю присутністю, адже більшість зараз перебуває в зоні ООС чи в інших містах», - сказав доброволець.

Передбачається, що у 2019 році на Марші буде близько 10 тисяч учасників.

Під час заходу передбачено тимчасове обмеження руху автотранспорту та зміни маршрутів громадського транспорту.