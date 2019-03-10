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    Події в Україні

    Сутички в Черкасах: 19 поліцейських потрапили до лікарні

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    Сутички в Черкасах: 19 поліцейських потрапили до лікарні

    Надійшли оновлені дані щодо постраждалих у сутичці в Черкасах

    Станом на 9 годину ранку до лікарні звернулося 22 працівника поліції, які отримали травми внаслідок сутички у Черкасах з представниками «Національного корпусу». Про це інформує прес-служба поліції.

    За її даними, дев’ятнадцять з них госпіталізовано.

    Слідчі відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу: за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України.

    Раніше повідомлялося, що внаслідок сутички представників «Нацкорпусу» з правоохоронцями у Черкасах постраждало 15 поліцейських, зокрема начальник ГУНП в Черкаській області Валерій Лютий.

    Раніше повідомлялося, що представники політичної партії «Національний корпус» з’явилися на мітингу президента Петра Порошенка у Черкасах у суботу, 9 березня.

    Після мітину Порошенка у Черкасах сталися сутички поліції із «Національним корпусом». Зокрема, начальник Головного управління Національної поліції області отримав травми. У нього на обличчі було помітно кров.

    Міністр внутрішніх справ України Аресен Аваков заявив, що поведінка представників «Національного корпусу» в Черкасах була неприпустимою.

    Перед цим у Києві під час акції націоналістів з вимогою заарештувати колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина сталися сутички біля Адміністрації президента

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