Сутички в Черкасах: поліція повідомила про затримання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тривають слідчі дії

Затримано двоє людей, яких підозрюють в організації сутичок

У Черкасах поліція затримала двох осіб, які підозрюються в організації громадян для вчинення хуліганських дій та нанесення тілесних ушкоджень працівникам поліції під час сутичок 9 березня. Про це інформує сектор комунікації поліції Черкаській області.

За його даними, затримання відбулося 10 березня, в рамках розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ч. 2 ст. 345 та ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, за фактом подій на площі Дружби народів.

«Вказаних осіб затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час тривають слідчі дії, вирішується питання про оголошення даним громадянам підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що представники політичної партії «Національний корпус» з’явилися на мітингу президента Петра Порошенка у Черкасах у суботу, 9 березня.

Після мітину Порошенка у Черкасах сталися сутички поліції із «Національним корпусом». Зокрема, начальник Головного управління Національної поліції області отримав травми. У нього на обличчі було помітно кров.

Міністр внутрішніх справ України Аресен Аваков заявив, що поведінка представників «Національного корпусу» в Черкасах була неприпустимою.

Перед цим у Києві під час акції націоналістів з вимогою заарештувати колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина сталися сутички біля Адміністрації президента.

Станом на 9 годину ранку до лікарні звернулося 22 працівника поліції, які отримали травми внаслідок сутички у Черкасах з представниками «Національного корпусу». Дев’ятнадцять з них госпіталізовано. Спочатку повідомлялося про 15 постраждалих поліцейських.