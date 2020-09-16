20 років з дня зникнення. Сьогодні – день пам'яті Георгія Гонгадзе



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Зникнення та вбивство Георгія Гонгадзе викликало широкий суспільний резонанс як в Україні, так і за кордоном

16 вересня 2000 року Георгій Гонгадзе зник

У середу, 16 вересня, виповнюється 20 років з дня зникнення журналіста Георгія Гонгадзе.

Георгій Гонгазде зник 16 вересня 2000 року. 2 листопада в Таращанському лісі, за 70 км від Києва, було знайдено обезголовлене тіло, в якому друзі і родичі впізнали тіло журналіста. Більшість проведених згодом експертиз підтвердило, що це справді тіло Гонгадзе.

Однак лише у лютому 2001 року Генеральна прокуратура визнала факт смерті журналіста і порушила справу за статтею «Навмисне вбивство», а у вересні 2002 року визнала, що знайдене в Таращанському лісі тіло належить Гонгадзе.

У 2009 році в Київській області були виявлені останки черепа, які належали зниклому журналісту. Проте мати Георгія Гонгадзе до останнього не вірила, що знайдені останки належать її синові, тому його поховали лише 22 березня 2016 року.

Зникнення та вбивство Георгія Гонгадзе викликало широкий суспільний резонанс як в Україні, так і за кордоном. В Україні з акцій протесту проти зникнення та вбивства журналіста розпочались широкомасштабні протестні дії, відомі під назвою «Україна без Кучми». Протестувальники звинувачували тодішнього президента та його найближче оточення у зникненні журналіста і вимагали відставки глави держави.

Майже через вісім років після зникнення журналіста, 15 березня 2008 року, Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС - Валерія Костенка, Олександра Поповича і Миколу Протасова та призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років.

Обвинувачений у вбивстві Гонгадзе колишній начальник Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексій Пукач перебував у розшуку з 2005 року. Після його затримання Печерський райсуд Києва у 2013 році засудив Пукача до довічного позбавлення волі. Апеляційний суд Києва залишив вирок без змін.

Утім, крапка у цій резонансній справі ще не поставлена – не лише непокараними, але й неназваними залишаються замовники вбивства журналіста. У квітні 2014 року Генеральна прокуратура України розпочала перегляд справи про вбивство Георгія Гонгадзе і перевірку причетності до нього тодішнього президента Леоніда Кучми.

У лютому 2015 року Генпрокуратура поновила досудове розслідування кримінального провадження за фактом організації умисного вбивства журналіста Георгія Гонгадзе за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом перевищення влади і службових повноважень особами, які займали особливо відповідальне становище, що спричинило особливо тяжкі наслідки.

Натомість у 2019 році генпрокурор визнав, що завершення розслідування справи Гонгадзе малоймовірне.

До слова, цьогоріч лауреатом другої журналістської премії імені Георгія Ґонґадзе став журналіст Павло Казарін.

Нагадаємо, журналістка «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе написала книгу про свого чоловіка, журналіста Георгія Гонгадзе, вбитого у вересні 2000 року.