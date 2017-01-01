На Московському мосту буде частково обмежено рух транспорту. Графік перекриття
- Сьогодні, 06:44
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Московський мост
Проводяться ремонтні роботи
У зв’язку з ремонтом дорожнього покриття на Московському мосту через р. Дніпро 5 грудня буде обмежено рух транспорту, зокрема:
- з 11:00 до 13:00 – у першій смузі руху в напрямку просп. Генерала Ватутіна;
- 13:00 до 18:00 – у першій смузі руху в напрямку станції метро «Петрівка».
Про це інформують в КК «Київавтодор», повідомляє «Главком».
Також комунальники просять водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з ремонтними роботами.