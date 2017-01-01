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    На Московському мосту буде частково обмежено рух транспорту. Графік перекриття

    Проводяться ремонтні роботи
    У зв’язку з ремонтом дорожнього покриття на Московському мосту через р. Дніпро 5 грудня буде обмежено рух транспорту, зокрема: з 11:00 до 13:00 – у першій смузі руху в напрямку просп. Генерала Ватутіна; 13:00 до 18:00 – у першій смузі руху в напрямку станції метро «Петрівка». Про це інформують в КК
    • Сьогодні, 06:44
    • Розсилка
    Московський мост
    Московський мост

    Проводяться ремонтні роботи

    У зв’язку з ремонтом дорожнього покриття на Московському мосту через р. Дніпро 5 грудня буде обмежено рух транспорту, зокрема:

    • з 11:00 до 13:00 – у першій смузі руху в напрямку просп. Генерала Ватутіна;
    • 13:00 до 18:00 – у першій смузі руху в напрямку станції метро «Петрівка».

    Про це інформують в КК «Київавтодор», повідомляє «Главком».

    Також комунальники просять водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з ремонтними роботами.

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