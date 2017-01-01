На Московському мосту буде частково обмежено рух транспорту. Графік перекриття

Проводяться ремонтні роботи

У зв’язку з ремонтом дорожнього покриття на Московському мосту через р. Дніпро 5 грудня буде обмежено рух транспорту, зокрема: з 11:00 до 13:00 – у першій смузі руху в напрямку просп. Генерала Ватутіна; 13:00 до 18:00 – у першій смузі руху в напрямку станції метро «Петрівка». Про це інформують в КК