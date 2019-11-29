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    На Нивках не розминулися «швидка» і Subaru (відео)

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    ДТП сталася за участі легковика та машини швидкої допомоги - На Нивках не розминулися «швидка» і Subaru (відео)
    ДТП сталася за участі легковика та машини швидкої допомоги
    Фото: скріншот відео

    Обставини ДТП поки що невідомі

    Сьогодні, 29 листопада, на площі Валерія Марченка в Подільському районі Києва (місцевість Нивки) сталася ДТП.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook. 

    На площі сталося зіткнення автомобіля Subaru із каретою швидкої допомоги.

    Деталі ДТП та інформація про потерпілих встановлюються.

    Наразі спостерігається великий затор з житлового масиву Виноградар в бік станції метро «Нивки».

    Як повідомлялося, 28 листопада близько 14-ї години сталася ДТП на перетині вулиць Зої Гайдай та Героїв Дніпра у Києві. Аварія трапилася між автомобілями Geely та Ford.

    Водій останнього, ймовірно, не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з Geely. Після скоєного керманич Ford поїхав з місця події, а пасажирка Geely звернулася за медичною допомогою. Столичні патрульні оперативно розшукали винуватця аварії.

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