На Нивках не розминулися «швидка» і Subaru (відео)
Обставини ДТП поки що невідомі
Сьогодні, 29 листопада, на площі Валерія Марченка в Подільському районі Києва (місцевість Нивки) сталася ДТП.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
На площі сталося зіткнення автомобіля Subaru із каретою швидкої допомоги.
Деталі ДТП та інформація про потерпілих встановлюються.
Наразі спостерігається великий затор з житлового масиву Виноградар в бік станції метро «Нивки».
Як повідомлялося, 28 листопада близько 14-ї години сталася ДТП на перетині вулиць Зої Гайдай та Героїв Дніпра у Києві. Аварія трапилася між автомобілями Geely та Ford.
Водій останнього, ймовірно, не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з Geely. Після скоєного керманич Ford поїхав з місця події, а пасажирка Geely звернулася за медичною допомогою. Столичні патрульні оперативно розшукали винуватця аварії.