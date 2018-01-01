На Оболоні масово зупиняються ліфти

По всьому району злодії викрадають ліфтові котушки

Комунальники Оболонського району Києва скаржаться на викрадення ліфтовихкотушок, що спричинило зупинку підйомників по всьому району. За інформацією компаніїобслуговуванню житлового фонду Оболонського району, за минулий рікбуло вкрадено 853 ліфтові котушки, збитків завдано на 2,1 млн грн. «Вартість однієї котушки з установкою становить дві



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По всьому району злодії викрадають ліфтові котушки

Комунальники Оболонського району Києва скаржаться на викрадення ліфтовихкотушок, що спричинило зупинку підйомників по всьому району.

За інформацією компаніїобслуговуванню житлового фонду Оболонського району, за минулий рікбуло вкрадено 853 ліфтові котушки, збитків завдано на 2,1 млн грн.

«Вартість однієї котушки з установкою становить дві тисячі гривень. В одному з будинків ми зафіксували вісім повторних фактів крадіжки! Дуже часто злодії використовують ломи, газові різаки, щоб зламати двері в ліфтові», - розповіла директор керівної компанії в Оболонському районі Людмила Сагайдак.

У мерії просять громадян бути пильними і, почувши підозрілий шум біляліфтового обладнання, негайно викликати поліцію.

Джерело: Сегодня