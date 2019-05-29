П’яна ДТП в Борисполі: Ford зніс електроопору і врізався в паркан (фото)



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ДТП у Борисполі Фото: Патрульна поліція Борисполя

У водія виявлено 2,23 проміле алкоголю

У вівторок, 28 травня, близько 16-ї години сталася ДТП на вулиці Маяковського у Борисполі.

Прибувши на місце події, інспектори побачили автомобіль Ford Scorpio, на якому лежала електроопора, повідомляє Патрульна поліція Борисполя.

«Як виявилось надалі, водій, рухаючись вулицею, не обрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням, внаслідок чого і відбулось зіткнення з електроопорою та металевим парканом», - розповіли правоохоронці.

Під час подальшого спілкування патрульні поліцейські помітили у 37-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на стан сп’яніння чоловік погодився в медичному закладі. Результат - 2,23 проміле алкоголю, що в 11 разів перевищує допустиму норму.

На правопорушника інспектори склали два протоколи: за ст. 130 КУпАП (керування в стані сп'яніння) й за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду). Оскільки у водія був відсутній поліс обов'язкового страхування, на нього склали ще й постанову за ст. 126 КУпАП (керування без відповідних документів).

Надалі матеріали будуть передані до суду.

Нагадаємо, 26 травня на Броварському проспекті в Києві сталася ДТП за участю автомобіля Ford: п'яний водій вилетів на зустрічну смугу, не впорався з керуванням і влетів в ремонтну огорожу.