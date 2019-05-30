На трасі Київ-Одеса внаслідок ДТП розлилося 200 л палива (фото)



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Ліквідація наслідків ДТП на трасі Київ-Одеса Фото: ДСНС

Рятувальниками було очищено дорожнє покриття від паливо-мастильних матеріалів

У четвер, 30 травня, вранці сталася ДТП на 138 км траси Київ-Одеса поблизу с. Сніжки. Повідомлення про аварію надійшло до оперативно-диспетчерської служби Ставищенського району о 04:05.

На місце виклику направлено рятувальників 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Ставище, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

Після прибуття на місце події було встановлено, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди було розлито 200 літрів паливо-мастильних матеріалів на дорожньому покриті.

Рятувальниками було очищено дорожнє покриття від паливо-мастильних матеріалів.

Інших деталей аварії у ДСНС не повідомляють.

Як повідомлялося, 29 травня на проспекті Миколи Бажана на виїзді з Південного мосту в бік Осокорків Fiat влетів під вантажівку MAN.