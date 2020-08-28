На Київщині Volkswagen протаранив мотоблок: є жертви (фото)



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Volkswagen скоїв зіткнення з мотоблоком, який раптово виїхав на проїжджу частину Фото: Нацполіція

Встановлюються всі обставини та причини ДТП

Минулої доби на дорогах Київської області сталось чотири дорожньо-транспортних пригоди, внаслідок яких троє людей загинули та ще троє отримали травми.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Трагічна автопригода сталась на трасі Київ - Одеса поблизу села Сніжки Ставищенського району. Водій автомобіля Volkswagen скоїв зіткнення з мотоблоком, який рухався у попутному напрямку по узбіччю дороги та раптово виїхав на проїжджу частину. Від отриманих травм водій мотоблока загинув на місці події, його пасажира із тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні.

Дві дорожньо-транспортні пригоди стались у місті Бровари та районі. Поблизу села Княжичі водій автомобіля Mazda скоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину в невстановленому місці. Від отриманих травм чоловік загинув.

У місті Бровари внаслідок ДТП водій та пасажир авто ВАЗ отримали травми після зіткнення з Audi.

Ще одне фатальне ДТП сталось у Богуславському районі. Водій авто Volkswagen здійснив наїзд на чоловіка, який лежав на проїжджій частині дороги. Він загинув на місці пригоди.

За всіма фактами слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 27 серпня у місті Вишневе під Києвом сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та мотоцикла.