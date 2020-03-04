Вбила немовля і викинула в лісосмузі: на Київщині судитимуть горе-матір



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Жінці загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років

Поліцейські Київщини скерували до суду обвинувальний акт щодо мешканки Фастова, яка підозрюється в умисному вбивства своєї новонародженої дитини.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Наприкінці минулого року 32-річна вагітна жінка у приміщенні туалету народила дівчинку. Після пологів вона загорнула немовля рушником та відвезла його до лісосмуги, де і залишила.

Тіло народженої дитини виявили працівники поліції. За даним фактом слідчі Фастівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження.

Під час проведення досудового розслідування були призначені необхідні експертизи, зібрані докази причетності фастівчанки до вчинення злочину.

Жінці повідомлено про підозру у вчиненні злочину ч.1 ст.117 (Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк до п’яти років.

Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Як повідомлялося, 15 січня на вулиці Героїв Севастополя, 22 в Києві чоловік знайшов труп немовляти.

У Дніпрі 3 січня на сміттєвому полігоні «Правобережний» знайшли мертву новонароджену дитину.

У Білій Церкві біля багатоповерхового будинку місцева жителька виявила тіло немовляти і про жахливу знахідку повідомила до поліції.