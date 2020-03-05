Попри опір: поліція провела слідчий експеримент в будинку Кожари



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Попри рішення слідчого, один із адвокатів Кожари та представник державної служби охорони фізично перешкоджали участі представників потерпілих

Результати слідчого експерименту становлять таємницю досудового розслідування та на даний час не можуть бути розголошені

Правоохоронці провели слідчий експеримент у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари, де знайшли застреленим підприємця Сергія Старицького.

Про це повідомили у юридичній компанії «Міллер», яка представляє інтереси сім'ї загиблого.

«4 березня на підставі ухвали слідчого судді від 03.03.2020 слідчим СВ Києво-Святошинського відділу поліції надано дозвіл на проникнення до житла Леоніда Кожари з метою проведення слідчого експерименту, за участю криміналістів слідчого управління, експертів Київського НДЕКЦ та спеціалістів», - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що слідчий на місці оголосив зміст ухвали усім присутнім, повідомив перелік осіб, які будуть приймати участь у слідчому експерименті.

Водночас захисники Кожари клопотали не допускати представників потерпілих до будинку для участі у слідчому експерименті, мотивуючи тим, що в ухвалі не було вказано представників потерпілих. Але слідчий це клопотання відхилив.

Також захисники потерпілих повідомили, що, попри рішення слідчого, один із адвокатів Кожари – Олександр Шира – та представник державної служби охорони фізично перешкоджали участі представників потерпілих.

За цим фактом «Міллер» подала заяви про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 та ч. 2 ст. 397 (втручання у діяльність захисника чи представника особи) ККУ відносно адвоката та охоронця.

Відзначається, що результати слідчого експерименту становлять таємницю досудового розслідування та на даний час не можуть бути розголошені без дозволу слідчого або прокурора.

Нагадаємо, в будинку колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари, розташованому в селі Чайки Київської області, 21 лютого виявили труп із вогнепальним пораненням.

За інформацією ЗМІ, загиблим виявився колишній голова правління телеканалу «Інтер». Головою правління Старицький був лише у 2006 році.

Відомо, що Кожара та підприємець Сергій Старицький під час надзвичайної події перебували в стані сильного алкогольного сп’яніння.

Згодом смерть Старицького у будинку колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари перекваліфіковано з самогубства на умисне вбивство.