Впровадження е-квитка: все, що потрібно знати про оплату разового проїзду



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Термін дії QR-квитка – 15 діб

Столична мерія нагадує, що з 1 квітня громадський транспорт Києва переходить на електронний квиток. Аби здійснити разову поїздку в метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері або міській електричці, необхідно буде придбати QR-квиток.

Термін дії QR-квитка – 15 діб.

Як скористатися QR-квитком

Одноразовий QR-квиток можна використовувати у роздрукованому вигляді або в електронному (на екрані смартфону).

Роздрукований, паперовий, QR-квиток необхідно піднести до дзеркальної частини валідатора та дочекатися звуку.

Якщо ви користуєтесь електронним квитком, то необхідно піднести екран телефону з QR-квитком до дзеркальної частини валідатора, дочекатися звуку та натиснути кнопку «Підтвердити використання».

Як придбати разовий QR-квиток

у додатку Kyiv Smart City:

Розділ «Придбати QR-квиток» на головній сторінці застосунку, обираємо кількість квитків, сплачуємо банківською карткою. Після цього QR-код квитка з’явиться у розділі «Мої квитки». Якщо відкрити розділ, автоматично відкриється актуальний QR-квиток. У транспорті необхідно піднести екран телефону з QR-квитком до дзеркальної частини валідатора, дочекатися звуку та натиснути кнопку «Підтвердити використання».

в особистому кабінеті киянина:

Необхідно увійти у власний кабінет, відкрити розділ «Каталог послуг», обрати «Транспортні послуги» → «Електронний квиток» → «Мої квитки» → «QR-квиток» → «Придбати» → «Додати до кошика». Придбаний QR-квиток буде доступний в особистому кабінеті. Його можна завантажити, роздрукувати або переслати на електронну пошту.

у терміналах самообслуговування Ibox, 2click:

Адреси терміналів:

за допомогою чат ботів Kyiv Pay Bot і KyivMetroBot у Telegram та Facebook:

Щоб придбати QR-квиток за допомогою чат-боту, потрібно обрати мову спілкування, прийняти умови оферти, дозволити надати свій номер телефону, до якого прив’язана банківська картка, обрати опцію «QR-квиток (Київ)», ввести кількість квитків, підтвердити сплату (комісія 3%), обрати картку. Після оплати у відповідь у месенджері надійде зображення з QR-квитком. У транспорті необхідно піднести екран телефону із QR-квитком до дзеркальної частини валідатора, дочекатися звуку та натиснути кнопку «Підтвердити використання».

у терміналі самообслуговування на станціях метро:

на головному екрані терміналу натиснути на розділ «Придбати разовий QR-квиток»,

у касі станції (лише за готівку):

паперовий квиток із QR-кодом необхідно піднести до дзеркальної частини турнікету.

Зазначимо, що якщо ви постійний користувач громадського транспорту, доречніше придбати Kyiv Smart Card, яка при поповненні на 50 поїздок дає можливість заощадити 1,5 грн на кожній.

Поповнити Kyiv Smart Card можна у додатку Kyiv Smart City, у касах на станціях метро, в особистому кабінеті киянина, в автоматах самообслуговування у вестибюлі метро, у фунікулері, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, за допомогою чат ботів KyivPayBot і KyivMetroBot у Telegram та Facebook.

Для зручності пасажирів створена мапа із мережею точок продажу чи поповнення Kyiv Smart Card офлайн, яка постійно оновлюється.

Для забезпечення підтримки пасажирів створено портал transport.kyivcity.gov.ua, сторінку Kyiv Smart Card у Facebook, сall-центр: (044) 366 55 55, що працює у режимі 24/7, та команду техпідтримки для оперативного реагування на звернення пасажирів.

Як повідомлялося, для школярів у тестовому режимі запрацювали електронні учнівські квитки, за якими проїзд здійснюється безоплатно.

Крім того, розпочався випуск студентських е-квитків.