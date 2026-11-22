Від учасників до поліції надійшло два звернення, за вказаним фактом триває перевірка

На території Києво-Печерської лаври люди побилися через храм Сергія Радонезького. На місце прибули «швидка» та багато нарядів поліції. Сутички відбулися між проукраїнськими активістами та прихожанами Московської церкви. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Еспресо».

Приводом для зіткнення стала церква, облаштована всередині старої водонапірної вежі й названа на честь російського церковного діяча Сергія Радонезького.

Мітингувальники добиваються зміни релігійної посвяти цієї будівлі, а також перевірки законності її переобладнання.

Під час акції протестувальники наклеїли на фасад зображення святого князя Федора Острозького – таким способом вони запропонували нову назву для храму в межах деколонізації історичного комплексу.

Сварка між активістами та представниками УПЦ переросла в рукопашну сутичку, через що на місце викликали поліцію. Під час бійки тілесні ушкодження дістав щонайменше один активіст. Віряни УПЦ Московського патріархату перегородили доступ до церкви, співаючи церковнослов’янською мовою.

На інцидент відреагували правоохоронці та медики: прибули вісім поліцейських авто і карета екстреної допомоги. Лікарі надають першу допомогу потерпілим. Поліція встановлює кількість потерпілих.

Окремий блок претензій стосується законності самої споруди. Активісти вимагають перевірити документи, які дозволили перетворити історичну водонапірну вежу на культовий об’єкт, і ще раз наголошують на необхідності позбавити храм прив’язки до російської церковної традиції.

«Я впевнений, що жодного храму, присвяченого українському святому, в Москві немає. А в нас Сергій Радонецький, Серафим Саровський, Матрони Московські і так далі. Від цих московських впливів треба очищувати, як українську церкву, так і українське культурне життя, нашу суспільну свідомість», – каже протестувальник.

«Ми, віряни ПЦУ, прийшли в храм. По-перше, він названий в честь московського святого, що порушує закон про деколонізацію. Ми прийшли помолитись. Відразу, як ми прийшли, оцей чоловік з хрестом і інші нам переступили вхід, він почав бити хрестом. Тільки що прийшли оці московські попи ряжені, виштовхали нас з храму, вдарили мене по голові і хотіли мені пальцями видавити око. Бачите, в мене тут рани», – каже інший протестувальник.

Вірянка УПЦ МП також прокоментувала події:

«Сергій Радонезький був чудотворцем для всього світу. І в Америці він чудотворець. І там ніхто не каже, що його на американський лад треба перейменувати», – каже жінка.

Тим часом, Поліція Києва повідомила, що правоохоронці забезпечують охорону публічного порядку на території Києво-Печерської лаври.

«Сьогодні, 22 листопада, до поліції надійшло повідомлення, що біля одного з храмів відбулася штовханина. За попередньою інформацією, суперечка виникла через розбіжності між громадянами щодо використання та релігійної належності однієї з культових споруд на території історичного комплексу Правоохоронці припинили конфлікт та не допустили його ескалації. На місці події наразі працюють наряди поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу», – сказано у повідомленні.

Від учасників до поліції надійшло два звернення, за вказаним фактом триває перевірка.

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