На одного київського першокласника передбачено майже 6 тисяч гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Для перших класів школи мають закупити сучасні меблі, спеціальне комп’ютерне обладнання, передбачити дидактичні матеріали, тощо

У столиці передбачено майже 200 мільйонів грн на створення необхідних умов для успішної реалізації освітньої реформи у рамках концепції Нової української школи. Наразі усі міські та районні служби мають консолідувати зусилля, аби вчасно здійснити ремонтні роботи та облаштувати новий освітній простір. Про це повідомила голова постійної комісії з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту Ганна Старостенко під час розширеного засідання Колегії КМДА.

«Успішна реалізація нової української школи можлива за таких передумов: достатнє фінансування, створення нового освітнього середовища у закладах освіти та підготовка вчителів до нових освітніх стандартів. На ці потреби Київ виділив майже вдвічі більше, ніж того вимагав Кабмін – 130 мільйонів. Ще майже 70 мільйонів столиця отримала з державного бюджету», – зазначила у своїй доповіді Старостенко.

Вона зазначила, що у підготовці до Нової української школи передбачено майже 6 тисяч гривень на одного першачка.

Водночас Старостенко підкреслила, що наразі в місті діє 13 освітніх програм, серед яких особливо важливою до виконання є створення нового освітнього простору в рамках реформи. Зокрема, для перших класів школи мають закупити сучасні меблі, спеціальне комп’ютерне обладнання, передбачити дидактичні матеріали, тощо.

«Для нас важливо не просто виконати всі умови реформи і закупити все необхідне, а дійсно створити такий освітній простір, що забезпечить успіх запланованих перетворень», – резюмувала Старостенко.

Як повідомлялося, на підготовку до нового навчального 2018-2019 року Київ передбачив 1,8 мільярди гривень, що на 200 мільйонів більше, ніж минулоріч.