З’явилося відео моменту жахливої ДТП на Кільцевій у Києві



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Смертельна ДТП на Кільцевій дорозі сталася вранці 4 листопада Фото: Інформатор

Водій Audi, не впоравшись із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення із BMW

У мережі з’явилося відео моменту зіткнення двох автівок BMW та Audi на Великій Кільцевій дорозі в Києві.

Відео з камер відеоспостереження оприлюднено на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

Як видно на відео, Audi їхав з великою швидкістю, його закрутило і викинуло на зустрічну смугу, де і сталося зіткнення з BMW.

У результаті автопригоди водій Audi та пасажир, що сидів на передньому сидінні, загинули на місці, ще двоє пасажирів авто госпіталізовані до реанімаційного відділення.

Раніше сьогодні повідомлялося, що на Кільцевій дорозі у Києві сталася жахлива ДТП зі смертельними наслідками.

У BMW їхав чоловік і 8-річна дитина, вони не постраждали, їх життю нічого не загрожує.

Слідчі столичної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії. Призначено ряд відповідних експертиз для встановлення усіх обставин події.