Смертельна ДТП у Києві: стали відомі нові деталі (фото, відео)
В результаті зіткнення загинули двоє чоловіків з Audi
Фото: Інформатор
Audi виїхала на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з BMW
Сьогодні, 4 листопада, вранці в Києві на проспекті Академіка Палладіна, поблизу ТРЦ Lavina Mall, зіткнулися автомобілі BMW X5 і Audi A4.
Це сталося близько 8:10. Про це повідомляє Інформатор.
За словами поліцейських, Audi виїхала на смугу зустрічного руху, де і сталося зіткнення з BMW. В результаті зіткнення загинули двоє чоловіків з Audi, ще двох людей госпіталізували в лікарню.
У BMW їхав чоловік і 8-річна дитина. Вони не постраждали, їх життю нічого не загрожує.
На місці працюють екстрені служби і чекають слідчо-оперативну групу.
Деталі інциденту з'ясовуються.
Раніше сьогодні повідомлялося, що на Кільцевій дорозі у Києві сталася жахлива ДТП зі смертельними наслідками.