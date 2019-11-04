Смертельна ДТП у Києві: стали відомі нові деталі (фото, відео)



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В результаті зіткнення загинули двоє чоловіків з Audi Фото: Інформатор

Audi виїхала на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з BMW

Сьогодні, 4 листопада, вранці в Києві на проспекті Академіка Палладіна, поблизу ТРЦ Lavina Mall, зіткнулися автомобілі BMW X5 і Audi A4.

Це сталося близько 8:10. Про це повідомляє Інформатор.

За словами поліцейських, Audi виїхала на смугу зустрічного руху, де і сталося зіткнення з BMW. В результаті зіткнення загинули двоє чоловіків з Audi, ще двох людей госпіталізували в лікарню.

У BMW їхав чоловік і 8-річна дитина. Вони не постраждали, їх життю нічого не загрожує.

На місці працюють екстрені служби і чекають слідчо-оперативну групу.

Деталі інциденту з'ясовуються.

Раніше сьогодні повідомлялося, що на Кільцевій дорозі у Києві сталася жахлива ДТП зі смертельними наслідками.