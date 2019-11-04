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    Смертельна ДТП у Києві: стали відомі нові деталі (фото, відео)

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    В результаті зіткнення загинули двоє чоловіків з Audi - Смертельна ДТП у Києві: стали відомі нові деталі (фото, відео)
    В результаті зіткнення загинули двоє чоловіків з Audi
    Фото: Інформатор

    Audi виїхала на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з BMW

    Сьогодні, 4 листопада, вранці в Києві на проспекті Академіка Палладіна, поблизу ТРЦ Lavina Mall, зіткнулися автомобілі BMW X5 і Audi A4.

    Це сталося близько 8:10. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами поліцейських, Audi виїхала на смугу зустрічного руху, де і сталося зіткнення з BMW. В результаті зіткнення загинули двоє чоловіків з Audi, ще двох людей госпіталізували в лікарню.

    У BMW їхав чоловік і 8-річна дитина. Вони не постраждали, їх життю нічого не загрожує.

    На місці працюють екстрені служби і чекають слідчо-оперативну групу.

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    Смертельна ДТП у Києві: стали відомі нові деталі (фото, відео)
    Смертельна ДТП у Києві: стали відомі нові деталі (фото, відео)
    Смертельна ДТП у Києві: стали відомі нові деталі (фото, відео)
    Смертельна ДТП у Києві: стали відомі нові деталі (фото, відео)
    Смертельна ДТП у Києві: стали відомі нові деталі (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Деталі інциденту з'ясовуються.

    Раніше сьогодні повідомлялося, що на Кільцевій дорозі у Києві сталася жахлива ДТП зі смертельними наслідками.

    Національна поліція України ДТП Київ смерть автомобіль чоловік
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