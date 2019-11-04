Поліція відкрила провадження за фактом смертельної ДТП у Києві



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Фото: Нацполіція

Внаслідок зіткнення двох автівок BMW та Audi двоє осіб загинуло, а ще двоє госпіталізовані з тяжкими травмами

Столична поліція встановлює обставини смертельної автопригоди на Великій Кільцевій дорозі, що сталася у понеділок, 4 листопада, вранці.

На місці події працюють екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

За попередньою інформацією, водій Audi, не впоравшись із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення із BMW.

У результаті автопригоди водій Audi та пасажир, що сидів на передньому сидінні, загинули на місці, ще двоє пасажирів авто госпіталізовані до реанімаційного відділення.

За даним фактом слідчі столичної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії. Призначено ряд відповідних експертиз для встановлення усіх обставин події.

Раніше сьогодні повідомлялося, що на Кільцевій дорозі у Києві сталася жахлива ДТП зі смертельними наслідками.

У BMW їхав чоловік і 8-річна дитина, вони не постраждали, їх життю нічого не загрожує.