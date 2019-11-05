У Голосієві BMW з двома хлопцями влетів у дерево (фото, відео)



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Автомобіль отримав серйозні пошкодження Фото: Інформатор

Обох хлопців госпіталізували в лікарню

У ніч на вівторок, 5 листопада, на вулиці Генерала Родимцева, 9 у Києві сталася серйозна ДТП з постраждалими: автомобіль BMW 318 врізався в дерево.

Аварія трапилася близько 00:20. Про це повідомляє Інформатор.

Як розповіли поліцейські, автомобіль їхав по вулиці Генерала Родимцева в сторону вулиці Блакитного. Під час руху водій легковика не впорався з керуванням і врізався в дерево.

Від удару автомобіль отримав серйозні пошкодження. Машину відкинуло на середину проїжджої частини.

У момент аварії в машині був водій і пасажир. Обох хлопців госпіталізували в лікарню. Попередньо, медики діагностували травми голови та у одного з них травму ноги.

На місце ДТП також виїжджали рятувальники ДСН, які запобігли загоранню палива, яке вилилося на дорогу.

Патрульні зазначили, що за зовнішніми ознаками водій та пасажир авто перебували у тверезому стані.

На місці працювали бригади медиків, пожежні, патрульні та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, 4 листопада на Кільцевій дорозі у Києві сталася жахлива ДТП зі смертельними наслідками.

У BMW їхав чоловік і 8-річна дитина, вони не постраждали, їх життю нічого не загрожує.

Слідчі столичної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії. Призначено ряд відповідних експертиз для встановлення усіх обставин події.