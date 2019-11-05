Сумна статистика зі столичних доріг: за тиждень сталося понад 800 ДТП
3 листопада на вулиці Заболотного зіткнулися два автомобілі: один з них розірвало на частини
Жертвами ДТП минулого тижня стали двоє людей
За минулий тиждень, з 28 жовтня по 3 листопада, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 832 ДТП (для порівняння, позаминулого тижня – 850). Із них 43 аварії – з постраждалими (позаминулого тижня – 51).
Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху».
В результаті ДТП загинуло двоє людей (позаминулого тижня жертвою дорожньо-транспортних пригод стала одна людина).
Травми отримали 53 людини (позаминулого тижня – 63), із них двоє велосипедистів та двоє мотоциклістів.
Крім того, сталося 17 наїздів на пішоходів, із них 9 - на пішохідних переходах.
Нагадаємо, 4 листопада на Кільцевій дорозі у Києві сталася жахлива ДТП зі смертельними наслідками.
У BMW їхав чоловік і 8-річна дитина, вони не постраждали, їх життю нічого не загрожує.
Слідчі столичної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.