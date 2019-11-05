Сумна статистика зі столичних доріг: за тиждень сталося понад 800 ДТП



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3 листопада на вулиці Заболотного зіткнулися два автомобілі: один з них розірвало на частини Фото: dtp.kiev.ua

Жертвами ДТП минулого тижня стали двоє людей

За минулий тиждень, з 28 жовтня по 3 листопада, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 832 ДТП (для порівняння, позаминулого тижня – 850). Із них 43 аварії – з постраждалими (позаминулого тижня – 51).

Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху».

В результаті ДТП загинуло двоє людей (позаминулого тижня жертвою дорожньо-транспортних пригод стала одна людина).

Травми отримали 53 людини (позаминулого тижня – 63), із них двоє велосипедистів та двоє мотоциклістів.

Крім того, сталося 17 наїздів на пішоходів, із них 9 - на пішохідних переходах.

Нагадаємо, 4 листопада на Кільцевій дорозі у Києві сталася жахлива ДТП зі смертельними наслідками.

У BMW їхав чоловік і 8-річна дитина, вони не постраждали, їх життю нічого не загрожує.

Слідчі столичної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії. Призначено ряд відповідних експертиз для встановлення усіх обставин події.