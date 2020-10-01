Кандидат в мери Києва не зміг назвати кінцеві станції метро (відео)
Сергій Шахов принаймні знає кольори гілок
Кандидат в мери Києва від партії «Наш край» Сергій Шахов не зміг назвати кінцеві станції метро в столиці.
В ефірі програми «Столичний відбір» журналіст Данило Мокрик запитав у Шахова, чи може він назвати першу і останню станції всіх трьох гілок метро в Києві.
«Червона, зелена, синя. Житомирська – Чернігівська, Сирець – Червоний хутір, Героїв... ммм... еее... Героїв... Зараз... Героїв Дніпра і Лівобережна. Ні, Чернігівська. Теремки! Вибачте», – сказав Шахов з підказками.
Нагадаємо, кандидатка у мери Києва Верещук не змогла відповісти, де знаходиться Пріорка.
До слова, телеведуча «Ревізора краси» йде в мери Києва від партії «євробляхерів».
Нагадаємо, на посаду мера Києва претендують 20 кандидатів (список).
Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.