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    На Осокорках згорів двоповерховий будинок

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    <p>До місця загоряння також приїхала поліція і бригада &laquo;швидкої&raquo;</p> - На Осокорках згорів двоповерховий будинок
    Фото: Інформатор

    До місця загоряння також приїхала поліція і бригада «швидкої»

    Пожежа у дачному будинку на Осокорках сталася у понеділок увечері

    У понеділок, 17 вересня, в дачному селищі біля станції метро «Осокорки» сталася пожежа. На вулиці Малоземельній, 27б згорів двоповерховий дерев'яний будинок.

    Займання будинку сталося приблизно о 20:30. Про це повідомляє Інформатор.

    «Я побачив густі клуби диму і поспішив викликати пожежників», - повідомив Інформатору сусід, який проживає через дорогу від будинку, що горів. У будинку, що згорів, проживали будівельники, які працюють на сусідній ділянці. Їх не бачили вже близько чотирьох днів.

    Власники будинку, які прибули на місце події, кажуть, що це вже друга пожежа в цьому році. У березні в ньому спалахнула електроковдра.

    Орієнтовна площа пожежі склала 40 квадратних метрів. Рятувальники перевірили будівлю на присутність в ній людей і тварин і нікого не виявили. З кухонної кімнати пожежні витягли обгорілий газовий балон, який, за словами пожежників, міг вибухнути, якби пробув у вогні трохи більше часу.

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    На Осокорках згорів двоповерховий будинок
    На Осокорках згорів двоповерховий будинок
    На Осокорках згорів двоповерховий будинок
    На Осокорках згорів двоповерховий будинок
    На Осокорках згорів двоповерховий будинок
    На Осокорках згорів двоповерховий будинок
    Фото: Інформатор

    До місця загоряння також приїхала поліція і бригада «швидкої».

    Був це підпал чи коротке замикання в електропроводці, визначить слідство.

    Як повідомлялося, за минулий тиждень столичні вогнеборці ліквідували 84 пожежі.

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