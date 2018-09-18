На Осокорках згорів двоповерховий будинок



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Фото: Інформатор До місця загоряння також приїхала поліція і бригада «швидкої»

Пожежа у дачному будинку на Осокорках сталася у понеділок увечері

У понеділок, 17 вересня, в дачному селищі біля станції метро «Осокорки» сталася пожежа. На вулиці Малоземельній, 27б згорів двоповерховий дерев'яний будинок.

Займання будинку сталося приблизно о 20:30. Про це повідомляє Інформатор.

«Я побачив густі клуби диму і поспішив викликати пожежників», - повідомив Інформатору сусід, який проживає через дорогу від будинку, що горів. У будинку, що згорів, проживали будівельники, які працюють на сусідній ділянці. Їх не бачили вже близько чотирьох днів.

Власники будинку, які прибули на місце події, кажуть, що це вже друга пожежа в цьому році. У березні в ньому спалахнула електроковдра.

Орієнтовна площа пожежі склала 40 квадратних метрів. Рятувальники перевірили будівлю на присутність в ній людей і тварин і нікого не виявили. З кухонної кімнати пожежні витягли обгорілий газовий балон, який, за словами пожежників, міг вибухнути, якби пробув у вогні трохи більше часу.

До місця загоряння також приїхала поліція і бригада «швидкої».

Був це підпал чи коротке замикання в електропроводці, визначить слідство.

Як повідомлялося, за минулий тиждень столичні вогнеборці ліквідували 84 пожежі.