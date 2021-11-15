На Печерську чоловік викидав речі з дев’ятого поверху і побив автівки (фото, відео)

Правоохоронці затримали чоловіка за вчинення хуліганських дій

Із квартири будинку на вулиці Круглоуніверситетській у Печерському районі Києва чоловік викидав речі з вікна на припарковані автомобілі. Внаслідок його дій було пошкоджено три автівки. Повідомлення про це надійшло до поліції і за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група та спецпризначенці. Про це інформує пресслужба поліції Києва.

На місці правоохоронці встановили, що чоловік проживає у квартирі на дев'ятому поверсі.

«Правопорушник скидав скляні пляшки, банки та спортивний інвентар, у результаті чого три автомобілі зазнали механічних пошкоджень. За фізичної підтримки бійців полку №1 та під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури правоохоронці провели невідкладний обшук у квартирі чоловіка та затримали його у порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився місцевий мешканець, 1967 року народження», – розповів начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва.

За даним фактом відділом дізнання Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає обмеження волі до п’яти років.

Наразі дізнавачі готують фігуранту повідомлення про підозру у скоєнні цього злочину, а також встановлюють мотиви вчинку.