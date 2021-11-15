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    На Печерську чоловік викидав речі з дев’ятого поверху і побив автівки (фото, відео)

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    Чоловік&nbsp;пошкодив три транспортні засоби - На Печерську чоловік викидав речі з дев’ятого поверху і побив автівки (фото, відео)
    Чоловік пошкодив три транспортні засоби
    фото: Нацполіція

    Правоохоронці затримали чоловіка за вчинення хуліганських дій

    Із квартири будинку на вулиці Круглоуніверситетській у Печерському районі Києва чоловік викидав речі з вікна на припарковані автомобілі. Внаслідок його дій було пошкоджено три автівки. Повідомлення про це надійшло до поліції і за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група та спецпризначенці. Про це інформує пресслужба поліції Києва.

    На місці правоохоронці встановили, що чоловік проживає у квартирі на дев'ятому поверсі.

    «Правопорушник скидав скляні пляшки, банки та спортивний інвентар, у результаті чого три автомобілі зазнали механічних пошкоджень. За фізичної підтримки бійців полку №1 та під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури правоохоронці провели невідкладний обшук у квартирі чоловіка та затримали його у порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився місцевий мешканець, 1967 року народження», – розповів начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва.

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    На Печерську чоловік викидав речі з дев’ятого поверху і побив автівки (фото, відео)
    На Печерську чоловік викидав речі з дев’ятого поверху і побив автівки (фото, відео)

    За даним фактом відділом дізнання Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає обмеження волі до п’яти років.

    Наразі дізнавачі готують фігуранту повідомлення про підозру у скоєнні цього злочину, а також встановлюють мотиви вчинку.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал автомобіль
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    На Печерську чоловік викидав речі з дев’ятого поверху і побив автівки (фото, відео)