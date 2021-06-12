На Черкащині грабіжник почитав книгу, послухав радіо, випив і заснув на місці злочину

Власниця будинку вважає, що злодій хазяйнував у неї кілька днів

«Відкриваю прочинені двері, заглядаю – а мій грабіжник лежить п’яненький непритомний», згадує власниця будинку

На Черкащині жінка виявила у своєму домі грабіжника. Він заснув прямо на місці злочину. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Олена Безлюда розповідає, що зайшла у свій двір та побачила, що деякі речі хтось виніс на вулицю.

«Дивлюсь – відкрита хвіртка, дивлюсь – мої речі лежать на землі: моя пила, мої кабелі, болгарка... Я не можу зрозуміти, що діється. Підходжу, відкриваю прочинені двері, заглядаю – а мій грабіжник лежить п’яненький непритомний», – згадує вона.

У будинку жінка побачила чоловіка, одягнутого у кілька курток і штани, які були у домі. Він спав. Поруч з ним лежала відкрита книга із саморозвитку, а у веранді грало радіо.

Власниця вважає, що чоловік пробрався у будинок за кілька днів до цього. Спершу він обчистив літню кухню, а потім розбив вікно і заліз у хату, де поїв та випив.

Після того, як хильнув – повиривав у домі електродроти, потрощив усе на веранді та влігся спати.

На місце викликали поліцейських, чоловіка затримали. Його звинувачують у крадіжці та замаху на злочин.