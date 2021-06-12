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    На Черкащині грабіжник почитав книгу, послухав радіо, випив і заснув на місці злочину

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    Власниця будинку вважає, що злодій хазяйнував у неї кілька днів - На Черкащині грабіжник почитав книгу, послухав радіо, випив і заснув на місці злочину

    Власниця будинку вважає, що злодій хазяйнував у неї кілька днів

    Скріншот з сюжету ТСН

    «Відкриваю прочинені двері, заглядаю – а мій грабіжник лежить п’яненький непритомний», згадує власниця будинку

    На Черкащині жінка виявила у своєму домі грабіжника. Він заснув прямо на місці злочину. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

    Олена Безлюда розповідає, що зайшла у свій двір та побачила, що деякі речі хтось виніс на вулицю.

    «Дивлюсь – відкрита хвіртка, дивлюсь – мої речі лежать на землі: моя пила, мої кабелі, болгарка... Я не можу зрозуміти, що діється. Підходжу, відкриваю прочинені двері, заглядаю – а мій грабіжник лежить п’яненький непритомний», – згадує вона.

    У будинку жінка побачила чоловіка, одягнутого у кілька курток і штани, які були у домі. Він спав. Поруч з ним лежала відкрита книга із саморозвитку, а у веранді грало радіо.

    Власниця вважає, що чоловік пробрався у будинок за кілька днів до цього. Спершу він обчистив літню кухню, а потім розбив вікно і заліз у хату, де поїв та випив.

    Після того, як хильнув – повиривав у домі електродроти, потрощив усе на веранді та влігся спати.

    На місце викликали поліцейських, чоловіка затримали. Його звинувачують у крадіжці та замаху на злочин.

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    Теги: кримінал пограбування грабіжники Черкащина будинок жінка злочин
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    На Черкащині грабіжник почитав книгу, послухав радіо, випив і заснув на місці злочину